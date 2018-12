Den Blanckaert viert 50 jaar

koor met CD vol songs uit ‘68 LXB

06 december 2018

12u00 1 Bilzen Het 60 man sterk volwassenen koor Den Blanckaert uit Mopertingen (Bilzen) bestaat 50 jaar. Het jubileum wordt extra in de kijker gezet met een CD “Straight from ‘68" waarbij de titel verwijst naar het jaar 1968 toen het gemengd koor ontstond. Om de CD met een kleurrijke hoes op te nemen doken 60 koorleden met een gelegenheidsorkest van 20 muzikanten en enkele solisten onder wie Lisa del Bo, die ooit zong in het koor en nu een gelauwerde zangeres is. Ook Fred Brouwers, ooit het gezicht van de koningin Elisabethwedstrijd, zingt een nummer. “We zijn op zoek gegaan naar populaire songs die een hit waren in 1968 en vandaag tot het collectief geheugen behoren van menig muziekliefhebber”, reageerde Piet Van Sichen.

Klassieke touch

Piet Vansichen is niet enkel een gekend operazanger die jaarlijks de Zomeropera in Alden Biesen mee organiseert. Hij woont in het dorp en is al 35 jaar dirigent van Den Blanckaert. Bovendien heeft hij de 17 evergreens uit 1968 bij elkaar gezocht. “Ik heb er een arrangement van gemaakt”, liet hij weten. “Het is geen moderne bewerking van Hey Jude van The Beatles of Congratulations van Cliff Richard. Ik heb gekozen voor een eerder klassieke bewerking.” De koorleden doken één dag in de alom bekende Galaxy-studio’s in Mol waar menig artiest en band uit eigen land en het buitenland platen hebben opgenomen. Het orkest vertoefde twee dagen in de studio’s, voor de solisten volstond een dag. “Zelf heb ik zeven dagen lang de opnames gemixed en gemasterd”, vulde Piet Vansichen aan.

1000 stuks

“Straight from ‘68" is een professionele productie in een op en top professioneel uitgeruste studio. Van de CD zijn 1000 exemplaren geperst. Ze zijn te verkrijgen tegen 15 euro het stuk. Je kan een CD bestellen door te surfen naar www.koordenblanckaert.be.