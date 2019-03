De Stadsraad van Bilzen laat dit

jaar geen carnavalstoet uitgaan LXB

28 maart 2019

12u00 4 Bilzen Dit jaar trekt geen carnavalstoet door het centrum van Bilzen. Hiertoe heeft de Stadsraad, die carnaval organiseert, besloten. Zondag 10 maart moest de stoet uitgaan maar die dag waren de weergoden de carnavalisten niet gunstig gezind. Door het stormweer dat gepaard ging met felle met rukwinden werd de stoet afgelast. Afstel maar geen uitstel, dacht men bij de Stadsraad. In overleg met de stad werd een nieuwe datum voorgesteld: Paasmaandag 22 april! Maar op die dag zullen ook geen praalwagens met verklede Einzelgängers en groepen de stoet opluisteren. “We trekken er voor dit jaar de stekker uit”, reageert Jan Stegen, de onder- voorzitter van de Stadsraad, teleurgesteld.

Geen moment de gloire

Tot ontgoocheling ook van Evy Duelen en haar (10) jaar oude dochter Chiara, die als prinses en jeugdprinses de scepter over de carnavalstoet zouden zwaaien. “Brute pech”, reageert Evy. “We kunnen nu niet schitteren. Ons “moment de gloire” is weg. Vooral voor m’n dochter komt het hard binnen. Ze begrijpt niet waarom de stoet niet kan uitgaan. Geweend heeft ze niet maar ze was toch stiller dan anders. Ik heb haar moeten troosten”, aldus de mama van Chiara. “Van de Stadsraad mogen we zelf een voorstel indienen voor een moment later in het jaar om alsnog ons te kunnen tonen.”

Te kort dag

“Jammer”, vindt Jan Stegen. “We wilden wel een stoet maar 22 april was te kort dag. En daarbij, we moesten de stoet inkorten. Er konden geen 50 maar 30 groepen deelnemen. En nog later de stoet laten uitgaan, is geen optie. Dan is het gevoel van carnaval vieren weg. Ook de kosten voor de organisatie van een nieuwe stoet (naar verluidt 25.000 euro) was te zwaar om dragen. De stad valt helemaal niks te verwijten. Integendeel, de stad heeft met ons rond de tafel gezeten om alternatieven te bespreken. Het was een constructief gesprek. Het zijn wij en niet de stad die de knoop heeft doorgehakt om dit jaar geen stoet te laten uitgaan.” Het stadsbestuur was bereid om financieel tussen te komen en deed zelf een voorstel. Dat bevestigt Miel Degréve, schepen van evenementen in Bilzen. “Ook waren we bereid de nodige logistieke steun te geven”, stelt hij. “We respecteren de beslissing van de Stadsraad.”