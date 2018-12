De Divy’s winnen opnieuw

Carnavalissima LXB

03 december 2018

12u00 0 Bilzen De Divy’s zijn de winnaar geworden van Carnavalissima 2018, een songfestival georganiseerd door vzw Liveke (Limburgse Vereniging Karnavals Evementen). De Divy's bestaan uit Diana Jacobs (61) en dochter Evy Duelen (38), die volgend jaar als stadsprinses de scepter zal zwaaien over carnaval in Bilzen.

Het is niet de eerste keer dat de Divy’s het prestigieuze liedjesconcours winnen. “Voor de derde keer in de voorbije vijf jaar winnen we Carnavalissima”, zegt Diana Jacobs. Ook haar man Pierre Duelen, een muziekleraar die een transportbedrijf uitbaat, draagt zijn steentje bij tot het succes. Hij schreef de muziek voor het winnende lied.

De Divy’s werden al drie keer door de Stadsraad (de vroegere Raad van Elf) afgevaardigd naar Carnavalissima. Wat is de sleutel van hun succes? “We stappen af van het oubollige in de nummers en de uitvoering”, legt Diana uit. “We zoeken naar vernieuwing door ons te focussen op de actualiteit. We brengen moderne nummers.”