De Bilzenaar, de laatste krantenwinkel in het centrum van Bilzen verdwijnt “Een krantenzaak uitbaten, is vandaag niet langer leefbaar” LXB

08 februari 2019

12u00 0 Bilzen Krantenwinkel De Bilzenaar gaat dicht. Eind volgend maand trekt Benny Nulens (63) voorgoed de deur van z’n zaak achter zich dicht. Dan valt het doek over de allerlaatste echte kranten (boeken) winkel in het centrum van de stad Bilzen. Hij is kapper van opleiding. Goed 26 jaar had hij z’n kapsalon in Hasselt maar hij kwam 15 jaar geleden naar Bilzen om een krantenwinkel uit te baten. Hetgeen hij doet op een historische locatie vooraan op de Brugstraat, ooit een bekende uitgaansbuurt voor fuifgangers uit en ver buiten Limburg. “Hier werd het weekblad De Bilsenaar (later De Bilzenaar) gedrukt”, vertelt Benny Stulens.

Meerwaarde

“Ik ben dat pas toen ik begon met de winkel te weten gekomen”, bekent hij. “Ik ben me in de familie Simoens (de uitgevers van het weekblad) gaan verdiepen. Een boeiende geschiedenis die toch aan de winkel een meerwaarde geeft.” Rond 1889, nu 130 jaar geleden, is Leo Simoens gestart met De Bilsenaar, laat Frans Maurissen weten. Hij is voorzitter van Heemkring Bilisium, waar met uitzondering van enkele jaargangen alle nummers (1890 tot 1940) van de weekkrant bewaard en geraadpleegd kunnen worden. Het blad was een schot in de roos. “Eerst werden 750 exemplaren gedrukt en aan de man gebracht”, vertelt Maurissen. “Al snel steeg de oplage tot 5400. Het blad stond voor drie vierde vol met advertenties, de rest met nieuws uit de stad en de omliggende dorpen.”

Vlaams

Z’n zoon Jef Simoens nam nadat hij als frontsoldaat in de eerste wereldoorlog terugkeerde De Bilsenaar over. “Onder z’n leiding onderging de krant een ware metamorfose”, legt Frans Maurissen uit. “Het blad fusioneerde met een ander weekblad: Maas & Kempenbode. De Bilsenaar verscheen met de ondertitel Hoezee (een Vlaamse kreet) waardoor het een Vlaams getint blad werd. Het werd een opiniekrant”, vult hij aan. De laatste jaren van het bestaan van De Bilzenaar (het laatste nummer kwam in 1940 uit) werd het weekblad uitgebracht door de kleinzoon van de stichter die ook Leo heette.

Met pensioen

Al onder de generaties Simoens was De Bils( z) enaar een boekhandel en een krantenwinkel. “Ik had eerst een goed draaiend kapsalon”, laat Benny Nulens horen. “Tot ik ziek viel. Ik had last van m’n darmen. De stress en de drukte in het kapsalon kon ik niet meer aan. Ik ben dan naar Bilzen getrokken om daar met een krantenzaak te beginnen. Dat beviel me goed gezien ik een boekenwurm ben. Thuis heb ik toch een collectie van zo’n 2000 boeken: romans maar ook veel boeken over filosofie en literatuur! Nu stop ik met de winkel, ik ga met pensioen en het huurcontract voor de zaak loopt af.” Het is de zoveelste krantenwinkel die verdwijnt in Limburg. “Jongen mensen kopen geen kranten meer”, stelt Benny Nulens tot slot. “Alleen een krantenwinkel runnen, is niet langer leefbaar. Vandaag kan iedereen kranten verkopen, zelfs de bakker in de stad doet het.”