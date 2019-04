Cultuurambassadeur Eva Lynen neemt afscheid met eigen expo LXB

16 april 2019

18u27 0 Bilzen Eva Lynen (21), studente uit Bilzen aan het Sint-Lucas in Brussel, mocht een jaar lang cultuurambassadeur zijn van haar eigen stad. Het jaar is voorbij en Eva neemt afscheid als ambassadeur met de expositie “De Generale” die nu vrijdag in Expo Kimpel (zo heet het cultuurcentrum van Bilzen) opent en exclusief tekeningen en schilderijen van Eva toont. “Ze is onze eerste ambassadeur geweest”, vertelt Guy Swennen, de schepen van cultuur in Bilzen. “We willen jong talent een podium geven, op muzikaal vlak maar evengoed in de kunsten”, vult hij aan.

Eva Lynen heeft de afgelopen weken als artiest gewerkt in Expo Kimpel. Ze heeft de tentoonstellingsruimte tot haar tijdelijk atelier omgevormd. “Het is mijn generale, ik studeer straks af”, bekent de illustrator en tekenaar in spe. “Ik toon 50 werken waarin vier personen en een hond figureren. Elk werk vertelt een verhaal dat uit het leven is gegrepen.” Ze blikt tevreden terug op haar ambassadeurschap. “Ik kan nu beter omgaan met een opdracht die ik krijg. M’n tekeningen zijn beter geworden, en ik ben héél actief geweest als kunstenares.” Eva Lynen heeft ook jonge talenten naar Bilzen gebracht en zelf evenementen mee helpen organiseren, waaronder de Nacht van de Bib waarvoor ze tekeningen op de ramen van de bibliotheek heeft geschilderd. Ze nam de cover van de brochure met het jaarprogramma in cultuurcentrum De Kimpel voor haar rekening. “Eva heeft samengewerkt met onze cultuurdienst en die van andere gemeenten”, horen we bij de stad. Het nieuwe stadsbestuur gaat straks een opvolger voor haar aanduiden.”De Generale” loopt van vrijdag 19 april tot 17 mei.