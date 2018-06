Courtois steunt actie voor Sam (1) RODE DUIVEL ROEPT FANS OP EENDJES TE KOPEN XAVIER LENAERS

15 juni 2018

03u03 0 Bilzen Bilzenaar Thibaut Courtois zit dan wel op het WK in Rusland, hij steunt volop een actie voor Sam Remans (1) uit Beverst, een jongen die zonder oortjes geboren is. "Hij schenkt gesigneerde handschoenen en roept de fans op eendjes te kopen voor Sam", zegt Piet Vandebroek van de vzw Bavo, de oudervereniging van de scouts.

Sam Remans (1) lijdt aan het Goldenhar syndroom, een afwijking die ontstaat tijdens de zwangerschap waarbij iets fout gaat met de onwikkeling van het hoofd en de ruggewervel. Voor de baby van Hanneke De Ridder (35) en Martino Remans (46) houdt het in dat hij geboren werd zonder oortjes en geen gehoor heeft. Ook z'n slokdarm is aangetast en Sam heeft een afwijking aan z'n kaken. "We kennen de oorzaak niet", zegt z'n papa. "De slokdarm is niet volleldig volgroeid waardoor we hem geen papfles kunnen geven. Via een sonde in de buik voeden we hem."





Hoorapparaten

Sam moet onder het mes opdat de slokdarm weer normaal kan functioneren. Ook volgt een correctie van zijn kaken. Sam hoort terug omdat hij speciale hoorapparaten draagt. "Het maakt een wereld van verschil nu ons zoontje weer normaal kan horen", zegt Martino. "De apparaten kosten elk 4.400 euro, per toestel komt het ziekenfonds voor 1.200 euro tussen. Ze moeten om de vijf jaar vervangen worden. Maar als binnen drie jaar een apparaat stuk is, krijgen we niks terug van de mutualiteit", aldus Martino.





Om tussen te komen in de kosten verkoopt vzw Bavo samen met Thibaut Courtois eendjes. Thibaut voor Hallo Sam!: zo heet de actie waar hij peter van is. Voor een klein eendje betaal je 5 euro, voor een groter 100 euro. "We hebben al 1.000 eendjes verkocht, en over de 30 van 100 euro", zegt Vandebroek.





Café Courtois

De eendjes worden aangeboden op Café Courtois. "We plaatsen een scherm van 28 vierkante meter voor de matchen van de Rode Duivels en de finale van het WK", licht schepen van citymarketing Bruno Steegen toe. "We voorzien randanimatie: panna voor en na de match tegen Panama, een dj-set van Sven Ornelis tegen Tunesië en tegen Engeland The End of the School party. Voetbalgloriën en coaches zoals Jos Daerden, Jacky Mathijsen en Pieter Gerkens geven commentaar bij de matchen." Zaterdag 23 juni stopt de actie Hallo Sam met een eendjesrace. "Wie een eendje koopt, kan zijn stem laten meetellen in een petitie om minister De Block te overtuigen de voorwaarden voor tergubetaling te wijzigen", besluit Piet Vandebroek.





Info: www.bavo-beverst.be