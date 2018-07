Containerpark sluit vervroegd door hitte 23 juli 2018

Het stadsbestuur heeft besloten deze week de openingsuren van het containerpark aan te passen. De concrete aanleiding hiervoor is de hittegolf die voorspeld wordt.





Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 juli kunnen Bilzenaren telkens tussen 8 uur en 13 uur terecht op het containperark. Normaal blijft het containpark tot 16 uur in de namiddag geopend. Het blijft enkel in de voormiddag toeganelijk. Het stadsbestuur laat niks aan het toeval over. Ze vreest namelijk dat de temperaturen te hoog oplopen, wat risico's inhoudt op brand. Na afloop van volgende week wordt de situatie opnieuw bekeken. Meer informatie over de beslissing van de stad op www.bilzen.be en op de facebookpagina Stad Bilzen. Of je kan bellen op het nummer 0800 25003. (LXB)