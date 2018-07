Chauffeur onder invloed van drugs 20 juli 2018

Dinsdagnacht onderschepte een ploeg van politiezone Bilzen - Hoeselt - Riemst een bestuurder die onder invloed was van drugs. Hij bevond zich op de Biesenweg in Bilzen. Deze 29-jarige bestuurder uit Bilzen had geen alcohol gedronken maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op het recentelijk gebruik van marihuana. De bestuurder bleek ook een lopend rijverbod tot november 2018 te hebben en bleek zelfs geen rijbewijs te hebben. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. Ook werden de nodige verhoren afgenomen. Deze bestuurder zal worden opgeroepen om te verschijnen bij de politierechter. (BVDH)