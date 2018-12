Ceo stenenfabriek Vandersanden Limburgse ondernemer van het jaar LXB

12u00 0 Bilzen De onderscheiding van de Limburgse ondernemer van het jaar gaat naar Jean- Pierre Wuytack (64), de ceo van steenbakkerij en groep Vandersanden uit Kleine Spouwen (Bilzen). Hij staat aan het hoofd van het grootste familiaal bedrijf van Europa dat gespecialiseerd is in de productie van gevel- en straatstenen. Vandersanden heeft een klein imperium uitgebouwd. Momenteel bezit het 10 fabrieken in ons land, bij onze noorderburen en in Duitsland. Momenteel zijn er bij de groep 690 mensen aan de slag onder wie zo’n 130 op de hoofdzetel in Kleine Spouwen.

Dat Wuytack uitgeroepen werd tot de Limburgse ondernemer van het jaar komt vooral door de verregaande inspanningen die het bedrijf doet om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “We passen dat toe met de drie M’s”, wist Jean-Pierre Wuytack ons te vertellen die als bij toeval ook nog 30 jaar ceo is van het familiebedrijf. De erste M legt de focus op het milieu. “We zijn de meest energiezuinige fabriek. Zo beschikken we over een eigen energiecentrale. Onze producten worden duurzaam geproduceerd. We maken gevelstenen die water afstoten, een investing van zo’n 30 miljoen euro.”

De tweede M verwijst naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Dat doen door onze ondersteuning naar de buurt, de leveranciers en de klanten toe. We behandelen hen met respect en gaan goed met hen om.” De laatste M staat voor medewerkers. Jean- Pierre Wuytack draagt de onderscheiding ook aan hen op. “Ze zijn het voornaamste kapitaal van het bedrijf”, bekende hij. “We laten hen ook delen in de winst die we maken.” Jean-Pierre Wuytack heeft nog een grote droom. “We willen onze bak- en stenen CO2- neutraal produceren. Dat gaan we doen met bio-gas dat we uit afval halen. Ook voorzien we een windmolen.”