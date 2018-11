Café Tribunaal tapt bier uit tanks van 1.000 liter LXB

14 november 2018

12u00 0 Bilzen Sinds gisteren is het in café Tribunaal, een van de laatste volkscafés in Bilzen, voorgoed gedaan met zeulen met biervaten van vijftig liter. Uitbater Piet Panis tapt voortaan bier uit drie tanks van elk duizend liter. “Veel beter voor de kwaliteit van het bier”, meent hij.

Piet Panis van café Tribunaal in de Kloosterstraat heeft een Limburgse bierprimeur te pakken. “Na overleg met de eigenaar van het pand en brouwerij Cristal Alken besloten we bier in tanks aan te laten voeren. We zijn het eerste Limburgse café met biertanks van Cristal als uithangbord.” Het was een huzarenstuk om de tanks te installeren. De oude toog moest uitgebroken worden om plaats te maken voor de biertanks. In de plaats werd een nieuwe toog geplaatst. Tijdens de werken kreeg het café meteen ook een nieuw dak.

Voordelen

De grote winnaar van deze innovatieve ingreep zijn de stamgasten van Tribunaal. “De kwaliteit van het bier is stukken beter”, vindt Piet Panis. “In de vaten zit CO2, maar dat koolzuur zit niet in de biertanks. Het is alsof het bier rechtstreeks door een pijpleiding vanuit de brouwerij naar het café wordt gebracht. De smaak van een pint is daardoor zachter. De kans dat je er hoofdpijn van krijgt is nagenoeg onbestaande. Ook het gevoel dat het bier zwaar op de maag ligt of voor een opgeblazen gevoel zorgt, is verleden tijd. We kunnen het bier ook langer koel houden in de tanks. Het wordt aan twee graden geleverd en die temperatuur blijft behouden.”

De biertanks zijn ook goed voor de ruggen van het personeel. “We hebben lang gesleurd met vaten bier die toch meer dan zestig kilogram wegen”, besluit Panis. “Ook dat is nu voorbij.”