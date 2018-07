Café Congé laat centrum bruisen 20 juli 2018

Na Bilzen bij Night en de festivals Terras Bilzen en Markt Rock komt de stad nu met Café Congé. Elke woensdag van de maand augustus - het gaat om vijf opeenvolgende avonden - opent Café Congé de deuren. "Telkens treedt een artiest of een band op, en we kiezen voor lokale talenten", zegt schepen van Citymarketing Bruno Steegen. "De ingrediënten zijn livemuziek met lekkere hapjes en verfrissende cocktails van lokale horecazaken." De stad heeft wel het iniatief genomen en komt financieel tussenmaar ze kreeg ondersteuning van horecazaken in het centrum.





Een van hen is Ivo Calsius, de uitbater van de Barista Bar in de winkelstraat van de Commanderie. "Ik doe mee omdat Café Congé het bijdraagt tot gezelligheid in de binnenstad". De vijf locaties waar Café Congé komt, zijn de Commandere, het Klokkeplein, de Markt, de Brugstraat en het plein achter de kerk. (LXB)