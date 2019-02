Buur geeft opdracht voor schietpartij op pizzeria: werkstraf van 115 uur Veertiger werd al dertien keer eerder veroordeeld en leefde in onmin met de voormalige zaakvoerder VCT

19 februari 2019

15u42 1 Bilzen Op 3 juli 2016 gaf Bilzenaar G. (41) de opdracht voor een schietpartij op pizzeria Malibu aan de Maastrichterstraat in Waltwilder. De man had geen goede relatie met zijn buur, de voormalige zaakvoerder van het restaurant. Camerabeelden registreerden hoe een schutter, nadat hij instructies had gekregen van G., vanop zijn scooter om half drie ‘s nachts langs het restaurant reed en verschillende schoten losten. Twee kogels doorboorden het raam van de zaak. Eén kogel vloog zelfs dwars door de glazen toegangsdeur. De Bilzenaar werd veroordeeld tot een werkstraf van 115 uur en een boeten van 1.200 euro en moet een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.

Op de camerabeelden was te zien hoe G. om 2 uur ’s nachts op straat instructies gaf aan vier andere personen. Een half uur later stapte één van de mannen op zijn scooter met een ‘voorwerp’ in zijn handen. Hij passeerde langs de zaak en bekogelde de ramen. Het labo stelde vast dat de schoten afgevuurd werden met munitie van het kaliber .22.

Op 7 september 2016 zag de voormalige zaakvoerder van pizzeria Malibu dezelfde scooter passeren, bestuurd door dezelfde man met de pet, zo leek het. Hij kon de scooter met enkele helpers staande houden, waarna de M.(50) uit Bilzen werd gearresteerd. Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij de man. De politie vond munitie van het kaliber .22, maar geen vuurwapen. M. moest zich als schutter verantwoorden voor de schietpartij, maar werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Hij moet wel een geldboete van 1.200 euro betalen voor de munitie die in zijn huis werd gevonden.

De strafrechtbank veroordeelde G. als opdrachtgever van de schietpartij tot een werkstraf van 115 uur en een boete van 1.200 euro. “Beklaagde gaf de opdracht tot het effectief schieten met een wapen. Bedreiging met een wapen is één van de meest extreme en gevaarlijke wijze en boezemt grote angst in bij slachtoffers en het publiek in het algemeen”, luidde het vonnis. G. liep eerder al dertien veroordelingen op. Als hij de werkstraf binnen het jaar niet correct uitvoert, volgt een celstraf van negen maanden. G. moet ook een schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan de voormalige zaakvoerder van de pizzeria.