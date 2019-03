Burgemeester Bruno Steegen verdedigt agenten in rechtbank: “Geweld tegen politie flakkert op, waar blijven die strengere straffen?” Dirk Selis

26 maart 2019

19u18 0 Bilzen Flikkenadvocaat Erik Schellingen en Bilzens burgemeester Bruno Steegen luiden de alarmbel: het duo ziet het geweld tegen politiemensen almaar toenemen. Ook politiezone Carma spreekt van een opflakkering. Steegen maakte vandaag zijn opwachting in de rechtbank om — als advocaat — twee agenten van de politiezone Carma te vertegenwoordigen. “Nultolerantie moet de norm zijn.”

Een 41-jarige Genkenaar moest vandaag terechtstaan in Tongeren voor slagen en verwondingen aan agenten van politiezone Carma. De Genkenaar spuugde en deelde kopstoten uit dat het een lieve lust was. Een amper 19-jarige tiener uit Oudsbergen kreeg vandaag eveneens een celstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij onder invloed van pillen twee agenten probeerde aan te vallen met aardappelmesjes. Afgelopen zondag geraakte een politieman van, opnieuw, de zone Carma dan weer gewond na een schermutseling na de carnavalsstoet in Oudsbergen. Flikkenadvocaat Erik Schellingen en Bilzens burgemeester Bruno Steegen zien een drieste evolutie in het geweld tegen politieagenten.

Bruno Steegen deed vanmorgen zijn sjerp uit en zijn toga aan om de twee agenten van de Politiezone Carma te vertegenwoordigen: “Als burgemeester zie ik dat onze politiemensen dag in dag uit bezig zijn met onze veiligheid en die van onze kinderen. Mensen die geweld plegen tegen politiemensen zouden strenger moeten gestraft worden of de opgelegde straf zou effectief moeten uitgevoerd worden. Nu is dat niet altijd het geval, wat veel politiemensen begrijpelijkerwijze frustreert. Strengere en effectieve straffen. Hier ligt een uitdaging voor de volgende federale regering. Nultolerantie moet de norm zijn”

Respect verdwijnt

Ook ‘flikkenadvocaat’ Erik Schellingen ziet het politiegeweld opflakkeren: “Wekelijks pleit ik vier tot vijf dossiers, het geweld tegen agenten is de laatste tien jaar almaar driester geworden”, aldus Schellingen. “Maandelijks zit daar één geval tussen van een voertuig dat als wapen wordt gebruikt om op politiemensen in te rijden. Slagen en verwondingen, weerspannigheid, smaad: het is inherent geworden aan de job van politieagent. Ik stel vast dat het respect voor een agent de laatste jaren als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen is. ‘Het zijn de risico’s van het vak’, hoor je dan vaak zeggen. Nee, je kiest niet voor de job om vanuit een gebrek aan respect te worden bespuwd, uitgemaakt en geslagen. Tuurlijk loopt een politieagent risico’s. Maar die geven een beklaagde geen vrijgeleide om een agent aan te vallen. Er is te weinig respect voor het uniform.”

Ook politieagent Ludo Miguet (60) van politiezone Hoeselt-Bilzen-Riemst werd in maart 2017 , op drie maanden van zijn pensioen na bijna 41 jaar trouwe dienst, het ziekenhuis ingeslagen. “En dan nog voor zoiets banaals als een interventie voor een verkeersbelemmering van een oprit. ‘Nee, ik zet mij niét neer in de combi, ik sla u op uw kloten!’, hoorde ik de vader brullen tegen mijn collega. Op dat moment zag ik vanuit een ooghoek iets op mij afvliegen. Voor ik er erg in had, had de zoon mij los tegen de grond geslagen.”

Opflakkering

“Wij stellen vast dat het respect voor de politiemensen afneemt en het geweld tegen politiemensen alleen maar toeneemt. Dit kan niet door de beugel: wij verwachten dat justitie het geweld tegen politiemensen strenger aanpakt”, zei korpschef Steve Provost tijdens de laatste politiestaking in oktober 2018. “We betreuren het telkens als er geweld tegen politie voorvalt, en we trachten onze medewerkers zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. Zonder er statistisch op in te gaan — er zijn geen duidelijke cijfers omwille van verschillende fusies — lijkt er de laatste jaren wel een opflakkering te zijn tegen hulpverlening in het algemeen. Waarbij we meteen ook de bedenking willen plaatsen dat er meer over gecommuniceerd wordt door zowel de politie als de media. De oorzaak van het geweld is onduidelijk”, zegt woordvoerder Marleen Smeyers van de Politie Carma vandaag.