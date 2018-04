Brokkenpiloot was onder invloed 18 april 2018

02u42 0 Bilzen Maandag heeft een bestuurder een positieve speekseltest afgelegd, na een ongeval met stoffelijke schade aan de Merelstraat in Bilzen. De 19-jarige bestuurder gaf meteen toe dat hij een joint gerookt had.

Op het commissariaat weigerde hij nadien echter een bloedproef. De jongen was nog maar een half jaar in het bezit van zijn rijbewijs. Dat mag hij nu al voor 15 dagen inleveren. Hij zal zich ook moeten verantwoorden voor de politierechter. In deelgemeente Martenslinde zette de politie maandagavond laat nog een andere bestuurder aan de kant, wegens onverantwoord rijgedrag. De 27-jarige bestuurder blies 'alarm' tijdens de alcoholtest.





Hij moest tijdelijk zijn rijbewijs inleveren en krijgt een boete van 179 euro. (RTZ)