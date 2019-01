Brengt misvormde hand van schutter opheldering in Bilzens schietincident? Beklaagden houden hun onschuld staande, OM vordert 1 jaar celstraf Dirk Selis

22 januari 2019

17u32 0 Bilzen In de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli 2016 werden drie kogels afgevuurd op pizzeria Malibu in het Bilzense Waltwilder. De zijramen en de voordeur werden geraakt. Vandaag lijkt een klassieke burenruzie aan de basis van het schietincident te liggen. De opdrachtgevende buurman en de lokale zware jongen die de rol van schutter voor zijn rekening nam, stonden vandaag voor de rechter in Tongeren maar hielden hun onschuld vol.

De schutter moet in de nachtelijke uren van vrij dichtbij gevuurd hebben, vermits de hulzen van de kogels gevonden werden op de stoep voor de zaak. In totaal plaatste de technische recherche zeven markeringsbordjes voor de pizzeria. Drie markeringen gaven de inslagen weer aan de ramen van het restaurant. Twee kogels troffen de zijramen, één schot doorboorde de glaspartij van de voordeur. Er was op het ogenblik van de feiten niemand aanwezig in de zaak.

Camerabeelden

Op de camerabeelden is tijdens het onderzoek te zien hoe drie mannen met een scooter een stuk na middernacht arriveren bij de 41-jarige buurman. Een half uur later is te zien hoe een gedrongen man met een baseballpetje de woning verlaat met een langwerpig voorwerp in zijn hand. Het parket acht het bewezen dat de man, een lokale zware jongen uit Bilzen, vanop zijn scooter op de pizzeria schiet. Maar nadat de buurman, die vandaag een opsluiting van twaalf maanden riskeert, wordt opgepakt en een huiszoeking niets uitwijst, komt het onderzoek muurvast te zitten. De GSM van de man is onvindbaar en kan dus niet uitgelezen worden, de man zelf houdt zijn onschuld staande. Na een voorlopige hechtenis van twee maanden komt de man onder voorwaarden vrij.

Uitstekende kneukels

Maar wanneer op 7 september 2016 de pizzabakker in een man op een scooter die voor de woning van zijn buurman aan het roepen en het tieren is, de dader van de camerabeelden herkent, gaat de zaak terug aan het rollen. Hij sleurt de man van zijn scooter, houdt hem in bedwang en verwittigt de politie. Die herkennen in M.C. een zware jongen en rekenen hem in. Zijn scooter heeft enkele zeldzame kenmerken en stemt overeen met eenzelfde model op de camerabeelden. Maar ook de bijzondere vorm van zijn hand met uitstekende kneukels is zeer herkenbaar op de camerabeelden. De rechter vroeg dan ook aan M.C. om zijn handen te laten zien. Ook verspreekt de man zich tijdens zijn ondervraging. “Ik sta voor mijn scooter, dus ik kan het niet zien” zegt hij wanneer ze hem de scooter op de camerabeelden laten zien. Ook worden er bij een huiszoeking bij de schutter kogelhulzen aangetroffen van dezelfde soort als er na de “shoot-out” gevonden zijn. “Dat bewijst niets”, zegt de schutter, “ik kocht munitie als snoepjes. Allemaal voor de schuttersgilde van Munster-Bilzen.”

Vrijspraak

De advocaten van de buurman en de schutter eisen de vrijspraak. “Heel deze zaak is opgebouwd op de verzuchtingen van de pizzabakker. Men kan dit toch moeilijk objectieve verzuchtingen noemen, de twee leefden in onmin met elkaar. Mijn cliënt had trouwens zelf een procedure tegen de pizzabakker lopen. Ook uit de beelden blijken enkel veronderstellingen, geen bewijzen. Als het grootste bewijs, de kneukels van mijn cliënt zijn, dan is het toch wel duidelijk dat heel die zaak op drijfzand is op opgebouwdt.” Uitspraak op 19 februari.