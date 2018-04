Bospaden bezaaid met scherp afval BETONPUIN BLIJKT NIET ALLEEN BETON TE BEVATTEN XAVIER LENAERS

06 april 2018

02u25 0 Bilzen Buren van de Schoonbeekse bossen trekken aan de alarmbel. Zo'n vier kilometer aan bospaden die deels aansluiten op het fietsroutenetwerk, ligt immers bezaaid met staaldraad, schroeven, versnipperd plastic en ander afval.

Luigi Flaminio en enkele andere buurtbewoners hebben de toestand intussen aangeklaagd bij zowel het stadsbestuur als het Agentschap Natuur en Bos (ANB). "Hier in de buurt ligt een manege", zegt Luigi. "Wat als een paard in die troep trapt? Of erger: wat als een kind daar met de fiets valt? Sowieso loop je met die rommel al meer risico op valpartijen, maar ook op verwondingen. Hoe het er nu bijligt, is onverantwoord."





"Een 'accident de parcours'", reageert Jo Van Gils van het Agentschap Natuur en Bos. "Om het betonpuin, dat afkomstig is van de sloop van de Fordfabriek, te mogen storten, had de aannemer een attest van ons nodig. Dat attest is er ook gekomen. Er mag een kleine hoeveelheid ijzer, staal en ander afval uit gebouwen in het puin zitten, maar hier is het meer dan toegelaten. Normaal voeren we meermaals een controle uit aan de betonbreker, maar hier is dat niet gebeurd. We kunnen ook niet elke dag bij die breker gaan staan, natuurlijk. En hier werd het puin geleverd door een nieuwe onderaannemer. Of en in welke mate hier iets fout is gegaan, moet nog verder onderzocht worden. Maar de paden werden intussen al grotendeels gezuiverd van restafval."





Aanzienlijke 'buit'

Dat laatste klusje wordt uitgevoerd door vier medewerkers van een sociale werkplaats. En die gaan zeer nauwgezet te werk. Ze werken met de handen en gaan zelfs op de knieën om de restjes plastic en andere grove materialen op te vissen. Hun buit was alvast aanzienlijk. "Ik zag tientallen stukjes staaldraad liggen, afkomstig uit gewapend beton", aldus buurtbewoner Luigi. "In de kruiwagen van de arbeiders lagen bouten en dikke schroeven. Ook elektrische kabels liggen hier verspreid."





Het Agentschap Natuur en Bos laat intussen weten dat de bospaden nog een tweede keer omgewoeld zullen worden om de laatste stukken metaal en plastic naar boven te brengen, en te verwijderen. Na afloop van die werken wordt een verharde toplaag aangebracht. Intussen is de stad Bilzen gestart met een onderzoek naar de materialen die gebruikt werden voor de aanleg van de bospaden. "Ik ben zelf ook geschrokken toen ik een kijkje ging nemen", zegt schepen van Leefmilieu Veerle Schoenmaekers. "We aanvaarden niet dat onze bossen bevuild worden met bouwafval. En we zullen dan ook gepaste maatregelen nemen met betrekking tot de verantwoordelijken."