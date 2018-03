Boomplantactie in natuurgebieden 02 maart 2018

03u12 0

Medewerkers van het agentschap Natuur en Bos organiseerden een boomplantactie in enkele natuurgebieden langs de Zangerheidestraat en de Fietenstraat in Eigenbilzen, deelgemeente van Groot- Bilzen. Ze kregen hulp van Buurt voor Natuur, een groepering die spontaan onstond uit protest tegen de plannen om op De Kiep in Eigenbilzen bomen te kappen voor een grootschalige manège. Het plan gaat niet door. Mensen van Buurt voor Natuur staken hun handen uit de mouwen om 130 hazelaars in de plantgaten te stoppen.





(LXB)