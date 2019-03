Bilzerse basisscholen werken

actief rond milieu en natuur

06 maart 2019

12u00 0 Bilzen Niet enkel tijdens de klimaatmarsen die in en buiten de provincie Limburg doorgaan, staat het klimaat centraal en wordt geschreeuwd om daden. Ook kinderen uit basisscholen in de provincie zijn actief bezig met het actuele en veelbesproken thema. Zo werken enkele kleuter- en lagere scholen met de Advies voor Leefmilieuraad in Bilzen (Alebi) samen rond natuur en milieu. Drie scholen - GoBiLijn en ’t Piepelke in het centrum van de stad en De Halte in Martenslinde - stappen in het project dat “wij doen mee met Alebi” gedoopt werd.

Basisschool ’t Piepelke is al langer bezig met het klimaat. Zo gaan kinderen meerdere keren in het jaar een natuurgebied aan het Albertkanaal in Munsterbilzen opruimen en ze voeren beheerswerken uit. Op het terrein van de school is een tuin aangelegd. De school beschikt over een eigen kleinschalig weerstation dat ‘weerhuisje’ wordt genoemd. En het gebouw waarin de kinderen les volgen is een zogenaamd passief gebouw. Anders gezegd; het is héél energiezuinig. Bij GoBiLijn voert men ook actie voor het klimaat. Het logo van een zogenaamde Milieuzorg op School (kortweg MOS) is zichtbaar aanwezig op de school. Het schooltuintje wordt druk bezocht door de kinderen en leraren. Momenteel wordt werk gemaakt van een groene speelplaats. Ook bij school De Halte staat de zorg voor het milieu hoog genoteerd. Drie jaar geleden werd de school bekroond met de milieuprijs van de stad. Uniek is de vlindertuin op de school. En de laatste werkt nauw samen met de organisatie Lin in het groen. Zo hebben ze samen al 8.000 bomen geplant. Andere scholen kunnen nog altijd mee in het project stappen. Alebi en de milieudienst van de stad ondersteunen “Wij doen mee met Alebi”. De stad beloont de inspanningen van de scholen door 500 gratis zwembeurten aan te bieden. Meer info via mail naar bruggeman@stintelaar.be.