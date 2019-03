Bilzenaar riskeert celstraf van zes maanden voor een Kindersuprise gevuld met speed DSS

26 maart 2019

Een 42-jarige Bilzenaar werd in februari 2017 aangehouden voor het bezit van speed in een Kindersurprise-eitje. In november van datzelfde jaar trof de politie vloeibare XTC in een Colaflesje aan, toen ze zijn auto doorzochten. De man was in 2017 zwaar verslaafd aan verdovende middelen. Vandaag zit hij in het kader van een groot vooronderzoek naar de aanmaak van GHB in voorhechtenis in de gevangenis. Naar eigen zeggen maakte de man enkel GHB voor zichzelf en is hij in de gevangenis op eigen kracht afgekickt. “Waarde gevangenis al niet goed voor is” antwoordde de procureur gevat, waarop ze zes maanden gevangenisstraf eiste en een geldboete van 1000 euro. De stafrechter velt zijn oordeel op 23 april.