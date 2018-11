Bilzenaar dealt drugs aan minderjarige DSS

14 november 2018

Een 29-jarige Bilzenaar moest zich vandaag voor de rechter in Tongeren verantwoorden voor het dealen van drugs aan een minderjarige. De man gaf de feiten toe en betoonde zijn spijt. “Ik kende het meisje, haar ouders waren ook cannabisgebruikers. Ik dacht dat het wel ok was. Ik besef nu dat ik verkeerd handelde.” De rechter gaf de man uit Bilzen een bolwassing “Het is niet omdat u uw leven aan drugs wil vergooien dat u die keuze voor een minderjarige moet maken. Dat zijn verzwarende omstandigheden, dat beseft u toch. Dealen mag niet en al zeker niet aan een minderjarige.” sprak de rechter de man streng toe.

Zwaard van Damocles

De procureur vorderde een straf van 12 maanden met uitstel en een boete van 1000 euro. “Ik denk niet dat we deze man kunnen helpen door hem naar de gevangenis te sturen, maar de feiten zijn ernstig en hij moet daarvoor zijn verantwoordelijkheid dragen. Ik hoop dat deze straf met uitstel als een zwaard van Damocles boven het hoofd van deze man zal bengelen en dat hij zich terug op het goede pad zal begeven.” De rechter spreekt zijn vonnis uit op 12 december.