Bilzenaar (42) vierde keer dronken achter stuur betrapt 19 juli 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen- Hoeselt- Riemst omstreeks 1 uur een zwalpende bestelwagen onderschept in de Tongersestraat. De 42-jarige bestuurder gaf onmiddellijk toe alcohol te hebben gedronken. Bovendien bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Omdat er voor de bestelwagen die hij bestuurde géén geldige verzekering kon voorgelegd worden, werd het voertuig in beslag genomen en getakeld. Op het commissariaat van Bilzen bleek de bestuurder bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben, gelijk aan een achttal pintjes. In het kader van het sturen zonder rijbewijs werd een proces-verbaal opgesteld en een bijkomende verklaring afgenomen. Omdat de bestuurder openbaar dronken was, werd hij ter ontnuchtering opgesloten in de cel. In het kader van het sturen onder invloed van alcohol was het de vierde keer dat de bestuurder tegen de lamp liep. Voor het 'sturen spijts verval' was het de derde keer dat hij betrapt werd door de politie. Hij zal zich later opnieuw moeten verantwoorden bij de politierechter. (BVDH)