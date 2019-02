Bilzen wint voor vierde jaar op rij

07 februari 2019

Bilzen is bij uitstek een sportstad! Dat laatste blijkt uit het feit dat Sport Vlaanderen voor het vierde jaar op rij aan de sportdienst van de stad de zogenaamde sporters-beleven-meer-award heeft uitgereikt. Deelnemende gemeenten hadden de keuze uit zeven uitdagingen. Vijf hiervan moesten tot een goed einde gebracht worden. De stedelijke sportdienst van Bilzen speelde het klaar om voor elke uitdaging activiteiten te organiseren. “Het is fijn dat onze inspanningen gewaardeerd en beloond worden”, laat Rudy Merken, de sportfunctionaris voor Bilzen, horen. Hij somde enkele activiteiten op: een bootcamp op het water, een tocht op de moutainbike niet overdag maar ‘s avonds, een kidstriatlonkamp en initiatieven voor het personeel van de stad! Verder was er een familie-yoga waaraan 70 volwassenen en kinderen deel hebben genomen.