Bilzen Run met 150 lopers

op de Nieuwjaarsjogging LXB

07 januari 2019

Een goeie remedie om de feestmaaltijden en erbij horende drank uit je lichaam te krijgen, is gaan lopen. In Bilzen werd de raad gevolgd door zo’n 150 enthousiaste mannen, vrouwen, kinderen en jongeren. Afgelopen zondag deden ze mee aan de nieuwjaarsjogging, een organisatie van de vzw Bilzen Run. “Dit jaar kozen we voor een alternatieve route waarbij afgeweken werd van de steile helling op de Brugstraat”, liet Peter Thijs va Bilzen Run weten. Op de jogging werd in groep gelopen zodat niemand moest achtergelaten worden. Er werd gelopen aan een tempo van vijf tot zes minuten per kilometer. De afstanden bedroegen 5 of 10 kilometer. Bilzen Run zorgde bij wijze van proef voor een nieuwigheid. “Twee lopers met een hond deden voor het eerst mee”, vertelde Peter Thijs. “Het is een test. Tijdens de Offroad Bilzen die op 24 februari dit jaar doorgaat, plannen we een canicross, een loopevent met honden”, vulde hij verder aan. Meer info op www.offroadbilzen.be. Het leuke aan de nieuwjaarsjogging is dat de loper na afloop ervan een glaasje kunnen drinken op de nieuwsjaarsreceptie van de stad.