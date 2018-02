Bilzen Run al in mei en met halve marathon 17 februari 2018

De 33ste editie van Bilzen Run, een van de oudste nog bestaande stratenlopen in Limburg, zal niet eind juni gehouden worden, maar al op zondag 20 mei. Daarnaast wijzigen ook de loopafstanden. De voorbije jaren konden de lopers kiezen uit drie afstanden: de 5, 10 of 15 kilometer. "We behouden de 5 en 10 kilometer, maar we schrappen de 15 kilometer", vertelt voorzitter Francois Nelissen. Wel komt de halve marathon terug. "Hiermee knopen we terug aan met een oude traditie. De laatste halve marathon op de Bilzen run werd in 2012 gelopen. We denken dat er weer meer interesse bestaat voor de halve marathon", aldus Nelissen. Ook Bilzenaar Frank Bollen, een notoir 5 en 10 kilometer- atleet is voor de afstand gewonnen. Hij deelt de passie voor het lange afstandslopen met z'n vriendin Manuela Soccol, de Genkse atlete die op de jongste Olympische Spelen de marathon liep. Ze doet ook mee aan de Bilzen Run, en kiest voor de halve marathon. Vanaf nu inschrijven op www.bilzenrun.be (LXB)