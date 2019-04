Bilzen Mysteries verstopt één gouden en 400 lichtgevende paaseieren DSS

05 april 2019

09u36 0 Bilzen Wegens het grote succes van vorig jaar, verstopt de Landcommanderij van Alden Biesenterecht opnieuw een gouden ei tijdens de lichtgevende paaseierenraap op paaszaterdag 20 april. Wie het vindt maakt kans op een exclusieve luxueuze prijs, namelijk een gezinsovernachting in het nieuwe Bilzerse Beila hotel, met alles erop en eraan.

Tijdens de paasvakantie kan je in de Landcommanderij van Alden Biesenterecht voor ‘Bilzen Mysteries’. Overdag speur je met een tablet zo snel mogelijk naar de juiste oplossing van het interactieve moordspel. Vanaf zonsondergang vult Jan Decleir de tablets en gidst hij je doorheen de 800-jarige geschiedenis van de Landcommanderij. Koop je tijdens de paasvakantie tickets voor ‘Bilzen Mysteries: Het Verhaal’, dan kan je je voor een kleine meerprijs van 3 euro inschrijven voor de lichtgevende paaseierenraap, die plaatsvindt op paaszaterdag 20 april. “We pakken uit met een vernieuwde formule, waardoor we na twee uitverkochte edities meer kinderen de kans kunnen geven om samen met de paashaas te zoeken naar onze lichtgevende eieren. Er worden weer honderden exemplaren verstopt op de site van Alden Biesen. Wegens het grote succes van vorig jaar, verstoppen we opnieuw een gouden ei. Wie het vindt maakt kans op een exclusieve luxueuze prijs, namelijk een gezinsovernachting in het nieuwe Bilzerse Beila hotel, met alles erop en eraan”, zegt ‘Bilzen Mysteries’-coördinatrice Lore Swennen.

Paasboom

De paasbeleving wordt tijdens de paasvakantie bij ‘Bilzen Mysteries’ verder uitgerold met een paasboom. “Elke bezoeker krijgt de kans om een positieve wens op te schrijven en te delen met de wereld. Al die wensen worden in de vorm van papieren paaseieren opgehangen in onze paasboom. Op het einde van de paasvakantie haalt een onschuldige hand enkele kleurrijke boodschappen uit de boom. Die winnaars worden beloond met een extra presentje”, aldus schepen van toerisme Veronik Moesen.

Meer info over de paaszoektocht naar lichtgevende paaseieren en het gouden ei op paaszaterdag 20 april vind je op https://bilzenmysteries.be/paaszoektocht/.