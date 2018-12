Bilzen Mysteries nu ook

in cadeaubonnen LXB

21 december 2018

12u00 0 Bilzen Wie op zoek is naar een origineel (eindejaars) geschenk kan hiervoor voortaan terecht bij “Bilzen Mysteries”, een dag- en avond (nacht) attractie die zich afspeelt in en rond het kasteel en de voormalige landcommanderij Alden Biesen bij Bilzen. De dagattractie “Bilzen Mysteries, het complot” en de avondattractie “Bilzen Mysteries, het verhaal” kan je in geschenkvorm bekomen.

Combinaties

Voor beide attracties kan je tickets combineren met een pakketjes streekproducten met het Jazz Bilzen en het Heer van Biesen-bier, confituur, stroop, een mix van speculaas, Bilzerse jenever en wijnen van het kasteel van Genoelselderen en wijndomein Schirpion. Het is mogelijk de geschenkbonnen cadeau geven in combinatie met een paar touch-handschoenen, een Complot-politeibadge of een Het verhaal- Playmobil draak, laat Lore Swennen, coördinator van Bilzen Mysteries, weten. Meer info over de formule vind je op www.bilzenmysteries.be of kurt@houseofentertainment.be! De bonnen zijn één jaar na uitgifte geldig. Ze zijn permanent verkrijgbaar aan de balie in Alden Biesen, bij Bilzen Mysteries en de dienst toerisme in het historisch stadhuis op de Markt.