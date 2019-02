Bilzen Mysteries komt tot leven! DSS

27 februari 2019

15u04 0 Bilzen Vanaf vrijdag kan je in de Landcommanderij van Alden Biesen weer terecht voor ‘Bilzen Mysteries, Het Verhaal’. Met een tablet stap je door de poort en word je meegezogen in 800 jaar geschiedenis. Je volgt de Heer van Biesen, een rol die schitterend wordt neergezet door Jan Decleir. Heden en verleden smelten samen in één groot avontuur met spectaculaire beelden, maar ook met unieke klank- en lichteffecten.

“In de krokusvakantie doen we er nog een schepje bovenop. Alle kindjes die verkleed komen als ridder of jonkvrouw krijgen een extra gadget”, zegt Bilzen Mysteries-coördinatrice Lore Swennen.Hoogtepunt van de krokusfestiviteiten wordt zaterdag 9 maart, want dan komt ‘Bilzen Mysteries, Het Verhaal’ tot leven. “Een stunt, want de ridders en zonderlinge figuren springen bijna letterlijk uit je tablet. Het is de eerste keer dat we fictie en realiteit met elkaar combineren. We voorzien doorlopend entertainment met koningen, knechten en andere impossante figuren. Er staat een authentiek wapenrek en iedereen die wil kan zich vestimentair terugflitsen naar de middeleeuwen. Onze fotograaf legt alles vast en jij kunt als bezoeker je eigen selfies en stories maken. De kruidenkar wordt een hotspot, maar het wordt vooral uitkijken naar een waanzinnige vuurshow, de langste uit de geschiedenis van Alden Biesen. Op een veilige afstand voel je de vlammen en ruik je het verleden. Het wordt een tijdreis voor durvers, maar de plaatsen zijn beperkt. Wie wil meereizen twijfelt dus best niet te lang om tickets te reserveren, op www.bilzenmysteries.be/ridder ”, zegt Lore Swennen enthousiast.

Bilzers schepen voor Toerisme Veronik Moesen: “‘Bilzen Mysteries’ blijft ook in de toekomst inzetten op extra beleving voor onze bezoekers. Dat zorgt voor een meerwaarde en maakt ‘Bilzen Mysteries’ nog aantrekkelijker om te ontdekken.”

Meer info over ‘Bilzen Mysteries, Het Verhaal’ – ook na de krokusvakantie geopend, met een aangepast schema – én de dagattractie ‘Bilzen Mysteries, Het Complot’ vind je op www.bilzenmysteries.be.