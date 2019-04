Bilzen lanceert gratis app ‘Buurtpreventie24’ om verdachte situaties te melden LXB

10 april 2019

12u00 0 Bilzen Voortaan kunnen alle Bilzenaren van 18 jaar en ouder de gratis app Buurtpreventie24 downloaden. Daarmee kunnen ze verdachte voertuigen, situaties en personen snel en makkelijk melden. Bilzen is de eerste stad in Vlaanderen die de app lanceert. “We gaan zoveel mogelijk inwoners overtuigen de app te downloaden op hun smartphone. Veiligheid is een van de speerpunten in het beleid”, zegt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen).

Het stadsbestuur kan via de app ook pushberichten sturen om de inwoners te waarschuwen en raad te geven wanneer zich een ramp, explosie of zware brand voordoet in een bepaalde buurt. De nieuwe app is een verbeterde versie van de al bestaande WhatsApp-groepen. “We werken met de app de pijnpunten van WhatsApp weg”, zeggen Rudi Smets en Dries Tilkin van Vigilamus, het Bilzers bedrijf dat de app ontwikkelde. “De privacy van de persoon die iets verdachts meldt, is ook honderd procent verzekerd. In de nieuwe app zie je enkel de initialen van de persoon die iets post. Bovendien verdwijnen berichten en foto’s automatisch na 24 uur. Onze app is ook volledig vrij van advertenties of spam. De focus ligt voor de volle honderd procent op veiligheid en het voorkomen van inbraken en diefstallen.” Alle 700 Bilzenaren die lid zijn van een WhatsApp-groep om verdachte zaken te melden, worden overgezet op de app Buurtpreventie24.

Om de app te installeren, is een éénmalige registratie met een eigen buurtcode nodig. De app downloaden kan enkel via de App Store of Google Play. Meer info via android-support@buurtpreventie24.be.