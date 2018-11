Bilisium is eerste Limburgse heemkring met

concessie voor historisch graf “Monument voor alle Bilzense slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog” LXB

14 november 2018

12u00 0 Bilzen Heemkring Bilisium is de eerste kring in Limburg die op een kerkhof een concessie heeft over een historisch graf. Het ligt op de begraafplaats aan het spoor in Bilzen. “Tot 2045 zijn we eigenaar van het graf”, zegt voorzitter Frans Maurissen. De kring heeft het graf gered van verval. Het werd gerestaureerd en wordt voortaan gebruikt als monument voor alle slachtoffers die in Bilzen gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. De restauratie is de afsluiting van de viering van vijftig jaar Bilisium.

Het historische graf dat Bilisium gekozen heeft, is niet het eerste het beste. Het gaat om het graf van dokter Georges Caby, zijn vrouw Helena Vandoor en hun dochtertje Ghislaine, dat amper acht dagen geleefd heeft. “Het graf staat symbool voor de tragische gebeurtenis die het gezin meegemaakt heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog”, legt Frans Maurissen uit. Bij de inval van de Duitsers in ons land op 10 mei 1940 werd ook Bilzen gebombardeerd. De huisarts had een gezin met vier kinderen, zijn vrouw lag nog in het kraambed en was acht dagen geleden bevallen van hun dochtertje Ghislaine.

Twee keer noodlot

Toen de bommen vielen, regaeerde de dokter erg alert. “Hij bracht eerst zijn drie oudste kinderen Denise, Camille en Willy (de laatste is de enige nog overlevende van het gezin, nvdr) in veiligheid in het naburige Beverst”, gaat Maurissen verder. “Daarna keerde hij snel terug om met de auto zijn vrouw en baby op te halen. Toen hij echter aan zijn huis op de Grote Markt aankwam, lag het al helemaal in puin. Duitse Stuka’s hadden het met bommen platgegooid. Helena en Ghislaine hebben de aanval niet overliefd. Ook dertien andere inwoners van Bilzen lieten die dag het leven, onder wie een aantal die in de wachtzaal van de dokter zaten.”

Tegen het eind van de oorlog sloeg het noodlot opnieuw toe in het gezin. “De dokter kwam tijdens een rit op zijn motor om het leven toen hij tegen een Amerikaans legervoertuig knalde.”

Restauratie

Het graf op het oudste gedeelte van het kerkhof is door de jaren heen in verval geraakt. “De granieten deksteen van het graf was in stukken gebroken”, weet Maurissen. “Ook de hoeken van de graftombe waren afgebroken en de stenen kisten op het graf waren in elkaar geklapt. Als heemkring konden we dat zo niet laten. De vervallen staat van het graf lokte heel wat reacties uit bij Bilzenaren. We hebben daarom opdracht gegeven om het graf in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Daar is een grafmaker een jaar mee bezig geweest. Om de restauratie te betalen, hebben we een oproep gelanceerd. De stad kwam met 1.500 euro over de brug, de rest kwam van gulle inwoners.”

Het resultaat is indrukwekkend. Het doktersgraf is een mooi voorbeeld van funeraire architectuur.