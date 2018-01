Betonmixer kantelt berm in 25 januari 2018

Aan het Pruinveld in Beverst bij Bilzen is gistermiddag een betonmixer gekanteld. Het gevaarte zakte plots weg, toen twee wielen in de zachte berm terechtkwamen.





De bestuurder probeerde nog snel tegen te sturen en gas bij te geven om terug op het smalle straatje te geraken. Maar zijn tientonner gleed toch weg en plofte neer in de gracht. Een buurman die alles zag gebeuren snelde meteen ter hulp. Hij hielp de onfortuinljke bestuurder uit zijn cabine klauteren. De man had door de slag een hoofdletsel opgelopen en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Gespecialiseerde takeldiensten waren nodig om de mixer weer recht te trekken. Die was nog volgeladen met vers beton, omdat de chauffer onderweg was naar een werf om te leveren. In de namiddag was de rijbaan weer vrij. (RTZ)