Bestuurder rijdt onder invloed van marihuana

22 november 2018

22 november 2018

08u36 0 Bilzen Woensdag heeft de lokale politie een automobilist aan de kant gezet aan de Nieuwstraat in het centrum van Bilzen. De jongeman had niet te veel gedronken, en ook zijn boorddocumenten bleken in orde.

Uit een speekseltest bleek echter dat hij toch onder invloed reed van marihuana. Eerder dit jaar speelde diezelfde 20-jarige bestuurder trouwens ook al eens zijn rijbewijs kwijt. Toen bleek dat hij cocaïne in zijn bloed had. Hij zal zich later mogen verantwoorden voor de politierechter. Nog tijdens de controle-actie in Bilzen-centrum vlogen vier verkeerd geparkeerde auto's op de bon. Eén bestuurder kreeg een waarschuwing omdat zijn rijbewijs erg versleten was. Twee anderen kregen een waarschuwing voor technische gebreken aan hun wagen.