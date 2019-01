Bestuurder rijdt onder invloed van drie soorten drugs Toon Royackers

16 januari 2019

11u26 0 Bilzen Dinsdag heeft de lokale politie twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs in Bilzen. Eén bestuurder liep al voor de vierde keer tegen de lamp op amper twee jaar tijd. Een andere bestuurder bleek zelfs rond te rijden onder invloed van liefst drie soorten drugs.

De eerste bestuurder werd onderschept aan de Kapittelstraat naar aanleiding van een defect stoplicht. De man uit Bilzen had geen alcohol gedronken maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd toch een speekseltest opgelegd. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van marihuana. Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken. Het was al de vierde keer sinds begin 2017 dat de 30-jarige bestuurder zijn rijbewijs mocht afgeven, voor rijden onder invloed van drugs.

Drie soorten drugs

Op de Maastrichterstraat werd een bestuurder uit Lanaken aan de kant gezet. Uit zijn speekseltest bleek dat hij onder invloed van maar liefst drie soorten drugs reed. Inspecteurs vonden sporen van marihuana, cocaïne én amfetamines in zijn bloed. Het rijbewijs van de 31-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Tijdens zijn fouille troffen agenten nog 2,5 gram marihuana aan. Die drugs werden in beslag genomen.