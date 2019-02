Bestuurder overschrijdt tijdens het gsm’en doorlopende lijn: 280 euro boete Toon Royackers

01 februari 2019

19u21 0

Op de Tongersestraat in Bilzen werd een bestuurder opgemerkt bij het overschrijden van de doorlopende lijn. Die lijn is aangebracht tussen de rotondes in Bilzen, om het verkeer van de winkelcomplexen vlotter en veiliger te laten voorlopen. Tijdens het manoeuvre was de bestuurder ook aan het gsm’en. Een alcoholtest was negatief, en de man bleek ook in orde met zijn boorddocumenten. Voor het overschrijden van de doorlopende lijn en het gebruik van de gsm moet de overtreder wel 280 euro ophoesten.