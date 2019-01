Bestuurder onder invloed rijdt links van de weg Toon Royackers

21 januari 2019

09u52 0 Bilzen De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in één uur tijd twee bestuurders betrapt die wel erg diep in het glas gekeken hadden. Eén van hen reed zelfs aan de verkeerde kant van de weg.

De bewuste bestuurder uit Diepenbeek werd omstreeks half vijf aan de kant gezet op de Rehagestraat in Bilzen. Hij reed bijna aan de verkeerde kant de berm in. Bij een controle bleek de bestuurder met alle boorddocumenten in orde te zijn. Maar hij had wel 1.5 promille alcohol in het bloed, wat overeenkomt met zo’n 7 glazen alcohol. Het rijbewijs van de 28-jarige bestuurder uit Diepenbeek werd meteen voor zes uur ingehouden.

Politierechter

Een uur later werd op de Alden Biesensingel opnieuw een auto gecontroleerd in het kader van de BOB-campagne. De 40-jarige bestuurder uit Riemst was met alle boorddocumenten in orde. Maar ook hij had bijna 1.5 promille alcohol in het bloed. Beide bestuurders zullen worden opgeroepen om te verschijnen voor de politierechter.