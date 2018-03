Bestuurder knalt tegen campagnebord verkeersveiligheid 31 maart 2018

03u21 0 Bilzen Een Luxemburgse bestuurder is gisterenmiddag geslipt en met zijn auto de berm in gevlogen op de E313 ter hoogte van Bilzen.

Het verkeersongeval gebeurde kort na 12 uur net voorbij de afslag Bilzen, in de richting van Hasselt. Om een nog onduidelijke reden vloog de de bestuurder in de Mercedes eerst de berm in en schoof daar op het metershoge talud. Vervolgens rolde de wagen weer de helling af, om uiteindelijk pal naast de snelweg tegen het campagnebord voor verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid tot stilstand te komen. De bestuurder kon op eigen houtje uit zijn voertuig klauteren en geraakte gelukkig slechts lichtgewond. De verkeershinder bleef beperkt aangezien er geen brokstukken op het wegdek terecht kwamen. (RTZ)