Bestuurder heeft vijf keer meer alcohol op dan toegelaten Toon Royackers

27 maart 2019

11u07 0 Bilzen Dinsdagavond heeft de lokale politie een zwalpende bestuurder uit het verkeer gehaald op de Bilzersteenweg in Hoeselt. Het was een alerte getuige die het gevaarlijke rijdgedrag signaleerde bij de politie.

Die zette de bestuurder meteen aan de kant voor een ademtest. Tot verbazing van de agenten bleek dat de 46-jarige bestuurder uit Bilzen maar liefst 2.65 promille alcohol in het bloed had. Dat is vijf keer meer dan de toegelaten norm. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Omwille van zijn toestand werd hij bovendien tijdelijk opgesloten om te ontnuchteren.

Dinsdag hield de politie ook verschillende verkeerscontroles in Bilzen. Aan de Alden Biesensingel werden twee vrachtwagens tegen gehouden, waarvan de lading niet voldoende vast gemaakt was. Zij mochten elk een boete van 1.000 euro ophoesten. Aan het winkelcomplex Lidl – Action op de Tongersestraat, werden op korte tijd drie bestuurders betrapt op het overschrijden van de doorlopende lijn. Die doorlopende markering verplicht bestuurders te keren aan een van de rotondes tussen de winkelcomplexen. De belijning is aangebracht om een vlotter verkeer in de buurt mogelijk te maken. Twee van de drie betrapte bestuurders krijgen elk een boete van 174 euro. De derde bestuurder had ook zijn veiligheidsgordel niet om, en ging dus met twee boetes naar huis.

Nog tijdens de controle op de Tongersestraat, werd een verdacht persoon opgemerkt aan de achterzijde van de Aldi. De man was aan het wildplassen en kreeg daarvoor alvast een GAS boete. Tijdens de fouille bleek dat hij ook nog gebruikshoeveelheid speed op zak had. De gevonden drugs werden in beslag genomen.