Bestuurder heeft vier keer te veel alcohol in zijn bloed Toon Royackers

25 februari 2019

13u31 0 Bilzen De lokale politie heeft afgelopen weekend in Bilzen twee rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die onder invloed reden.

Eén bestuurder werd zondagochtend rond 5 uur aan de kant gezet in het centrum van Bilzen. De 34-jarige man uit Antwerpen legde een positieve alcoholtest af. Uit de ademanalyse achteraf bleek dat hij zelfs twee promille alcohol in zijn bloed had, of vier keer meer dan de toegelaten norm. Hij moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren.

Aan de Bammenstraat werd een 25-jarige bestuurder uit Tongeren betrapt. De twintiger reed onder invloed van marihuana. Tijdens een fouille troffen agenten 2,2 gram cannabis aan. Ook zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Op het commissariaat weigerde de man bovendien een bloedproef. De politie nam wel vingerafdrukken en foto’s.

In het centrum van Bilzen werden afgelopen weekend ook nog eens zes bestuurders op de bon geslingerd wegens foutief parkeren. Zij kregen elk een boete van 58 euro naar huis. Nog in het centrum betrapte de politie een Bulgaarse passagier die zonder veiligheidsgordel in de wagen zat. Hij moest ter plaatse 116 euro boete betalen. Op de Maastrichterstraat zag de politie een Nederlandse bestuurder een volle witte lijn overschrijden. Die bestuurder kreeg een bekeuring van 174 euro.