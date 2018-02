Bestuurder (23) rijdt rond met 'gevonden' nummerplaat 28 februari 2018

02u29 0

De politie heeft een 23-jarige bestuurder aan de kant gezet aan de Zonhoevestraat in Bilzen, omdat hij zich nogal verdacht gedroeg.





De originele nummerplaat op zijn wagen bleek geseind te staan voor verlies. Volgens de bestuurder had hij die nummerplaat ergens gevonden en dan maar op zijn eigen wagen gehangen. De auto bleek ook niet verzekerd, niet ingeschreven en sinds vorig jaar ook niet meer gekeurd te zijn. De nummerplaat werd door de politie meteen in beslag genomen, de auto van de bestuurder werd getakeld. Uit een speekteltest bleek dat de man reed onder invloed van marihuana en amfetamines. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen, en de jongeman mag zich binnenkort komen verantwoorden voor de politierechter. In september was dezelfde bestuurder ook al eens zijn rijbewijs kwijt gespeeld wegens rijden onder invloed van drugs. (RTZ)