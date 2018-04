Auto vol mankementen aan de kant gezet 18 april 2018

Dinsdagmorgen heeft de politie een auto aan de kant gezet aan de Alden Biesensingel in Bilzen. De bestuurder had de aandacht getrokken wegens een defect remlicht, een defecte kentekenplaatverlichting én een defecte richtingaanwijzer. De man kreeg een proces-verbaal van waarschuwing om zich in regel te stellen. (RTZ)