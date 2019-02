Australische jeugdauteur Andy Griffiths te gast in Sint-Mauritiusschool LXB

28 februari 2019

12u00 0 Bilzen De kinderen van de lagere school Sint-Mauritius in Bilzen hebben donderdag de Australische jeugdauteur Andy Griffiths op bezoek gekregen.

De schrijver - bekend van het boek ‘De waanzinnige boomhut’ - heeft wereldwijd al tien miljoen boeken verkocht. Van zijn boeken die in het Nederlands vertaald zijn, heeft hij er al één miljoen stuks verkocht. De auteur kwam al voor de vijfde keer naar ons land, maar deed voor het eerst Bilzen aan. Vooral de vijfdejaars uit de klas van meester Tom Withofs waren in hun nopjes met zijn bezoek. “Zijn boeken doen me lachen”, vertelt Noor Loyens (11). “Hij schrijft grappige verhalen en zijn fantasie is om van te snoepen. Ik ben een grote fan.”

Dat hij zijn bezoek aan de Sint-Mauritiusschool aangenaam vond, bewees hij door zijn handtekening te zetten op de muur in de klas van Noor. Hij tekende er ook nog een haai onder. “Het warme welkom dat ik hier krijg, beroert me”, vertelt Griffiths. “Dat mijn boeken in heel de wereld gelezen worden, komt door de combinatie van humor, avontuur en fantasie.”

Na zijn bezoek aan de school trok de auteur nog naar de bibliotheek van Bilzen, waar hij een lezing gaf voor tweehonderd kinderen uit verschillende lagere scholen.