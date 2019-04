Auditeur Raad van State legt bom onder meerderheid: “Verkiezingen zijn ongeldig” LXB

02 april 2019

12u00 0 Bilzen De kans dat de stemmen in één of meerdere kiesbureaus herteld moeten worden of dat de Bilzenaren opnieuw hun stem moeten gaan uitbrengen, is groot. De auditeur van de Raad van State vindt dat de verkiezingen van 14 oktober 2018 ongeldig moeten verklaard worden. Het is nu aan de Raad van State om de knoop in het heikele dossier door te hakken: het geldig verklaren van de verkiezingen, een hertelling of nieuwe verkiezingen. “We hebben nu in grote mate gelijk gekregen”, reageert Johan Sauwens, de kopman van Trots op Bilzen (TOB). Nadat zijn klacht tegen de uitslag van de verkiezingen verworpen werd door de Raad van Verkiezingsbetwistingen — wat eerder al gebeurde met die van Groen — ging hij in beroep bij de Raad van State. “

Terug naar 14 oktober 2018. Na het tellen van de stemmen bleek dat Groen 5 stemmen te weinig had voor een tweede zetel. Hierop stapten Groen en TOB naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De partijen vonden dat er een reeks onregelmatigheden en slordigheden was gebeurd in een aantal bureaus. Zo hadden vier niet- Belgen gestemd voor de provincieraad. Hetgeen wettelijk niet kan. Bovendien werden in meerdere bureaus minder of meer stemmen geteld dan het aantal binnengebrachte stembrieven. Voldoende argumenten, zegt de auditeur, voor een eventuele zetelverschuiving en om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren.

Geen victorie

“Gerustgesteld zijn we nog niet”, vult Sauwens aan. “Het is te vroeg om victorie te kraaien, maar vanavond zullen we met de groep (TOB) toch enkele flessen kraken. “Toen we in beroep gingen, dachten we één kans op drie te hebben, nu is dat twee op drie.” Volgens Sauwens en partijgenoot Guy Sillen - samen zijn ze voor TOB in beroep gegaan bij de Raad van State - is nu een klip genomen maar nu moet nog worden aangemeerd. “Er zijn fouten gemaakt bij de verkiezingen maar zeker niet bewust of met kwaad opzet”, stelt hij. “We krijgen nu moreel gelijk. Onze argumenten tegen de uitslag van de verkiezingen zijn grotendeels door de auditeur overgenomen. Vandaag zegeviert de democratie.”

Negatief

“Slecht nieuws voor de stad die hier als verliezer, althans voorlopig, uitkomt”, stelt Bruno Steegen van Beter Bilzen (Open Vld), die samen met de N-VA en Bilzen Bruist (sp.a) de gemeente bestuurt. “Opnieuw komt de stad in een negatief daglicht te staan.” Hij blijft erbij: het ongeldig verklaren van de verkiezingen, vindt hij verwonderlijk. “De klachten van Groen en TOB zijn van tafel geveegd door de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Er zijn geen nieuwe elementen in het dossier aangebracht. Nergens is aangetoond dat stembrieven bewust zouden verdwenen zijn. De klacht van Sauwens dat mensen niet konden gaan stemmen in woonzorgcentra is niet weerhouden.” Nu vrijdag houden de advocaten van de stad en TOB hun laatste pleidooien. Binnen allicht twee weken maakt de Raad van State haar beslissing bekend.