Archeologen leggen nederzetting uit bronstijd en Romeinse heirbaan bloot LXB

19 maart 2019

12u00 2 Bilzen Negen archeologen van een bureau uit Amsterdam hebben op een terrein in Klein Bivelen bij Merem in Bilzen een waterput uit de bronstijd blootgelegd. Ze vonden ook een stuk van de Romeinse heirbaan die van Tongeren naar de Maasvallei liep.

“We hebben sporen gevonden van een nederzetting die dateert uit de late bronstijd of vroege ijzertijd, rond 800 voor Christus”, bevestigt archeoloog Tim Vanderbeken. “Het is een uitzonderlijke vondst. Tot nu toe hadden we in héél Limburg nog geen enkele nederzetting uit die periode opgegraven. Dat is nu wel het geval.”

Ook Jan Van Renswoude, de verantwoordelijke van de archeologische ploeg, is verheugd: “We hebben een waterput ontdekt, dat is uniek in Haspengouw. En het hout dat diende als afbakening van de waterput is bijzonder goed bewaard gebleven. We vonden ook sporen van vier tot vijf huizen van zo’n 70 vierkante meter groot met een aantal schuren. We kunnen nu nagaan hoe de boeren die tijd leefden.”

Wat de archeologen helemaal niet verwacht hadden, was het vinden van een stuk Romeinse weg. “We vonden een weg van 250 meter lang en meerdere meters breed, met grachten voor de afwatering”, aldus Vanderbeken.”

Wouter Raskin, schepen van Archeologie, zal een datum prikken waarop het publiek de vondsten kan komen bekijken. Hij laat ook weten dat er na het archeologisch onderzoek in het Bivelenhof zo’n 350 woningen gebouwd zullen worden. “Het wordt een mix van eengezinswoningen, sociale woningen en appartementen”, legt hij uit. “De drie ontwikkelaars, Matexi, Wage en Vestio, mikken vooral op jonge gezinnen. Wonen in het groen, dicht bij het station en het centrum van de stad staat centraal. Om de verkeersdruk (te) op de Merenweg te verminderen, wordt een ontsluitingsweg aangelegd die uitkomt op de Oude Tongersestraat.”