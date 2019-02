Arbeiders tellen vijf kogelgaten in windhaan op Bilzerse kerktoren LXB

19 februari 2019

12u00 0 Bilzen Arbeiders van aannemer Dijkman haalden dinsdag de windhaan en het gietijzeren kruit van de Sint-Mauritiuskerk naar beneden. Daarbij stelden ze vast dat er vijf kogelinslagen in de haan zaten. Volgens Frans Maurissen van Heemkring Bilisium zijn die afkomstig van Amerikaanse troepen die in 1944 op de toren hebben geschoten. “Kennelijk dachten ze dat er Duitsers verscholen zaten in de toren en hebben ze bij het afvuren van Salvo’s ook per ongeluk de windhaan geraakt.”

Arbeiders van de firma Dijkman waren dinsdag in de weer om de windhaan en het 300 kilogram zware gietijzeren kruis van de Sint-Mauritiuskerk naar beneden te halen. De stukken moeten gerestaureerd worden. Tijdens die werken stelden ze vast dat er kogelgaten in de windhaan zitten. De arbeiders telden vijf inslagen met een doorsnee van één tot twee centimeter. Zelf moeten ze vooralsnog het antwoord hoe de kogelgaten zijn ontstaan, schuldig blijven. “We verschieten hier niet meer van”, vertelt werfleider Stefan Rombouts. “Van de tien kerktorens waar we werken, komen we vijf windhanen tegen met kogelgaten.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden windhanen door Duitse soldaten vaak gebruikt als schietschijf. De windhanen bovenop de torenspitsen waren een goed doelwit voor schietoefeningen. Maar volgens Frans Maurissen, voorzitter van Heemkring Bilisium uit Bilzen, is er ook een andere plausibele uitleg voor de kogelgaten. “We weten dat tijdens de bevrijding van Bilzen in het najaar van 1944 Amerikaanse soldaten op de toren hebben geschoten”, licht Maurissen toe. “Kennelijk dachten ze dat Duitsers die opgejaagd werden door de geallieerde troepen verscholen zaten in de toren van de kerk. Allicht hebben ze bij het afvuren van salvo’s ook per ongeluk de windhaan geraakt.”

Maurissen laat tot slot ook weten dat er kogelgaten in de galmgaten van de toren zaten, maar die zijn vandaag niet meer zichtbaar.