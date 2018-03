Alweer bestuurder verrast in scherpe bocht 27 maart 2018

03u39 0 Bilzen Naar de nieuwe omleidingsweg Abbendaal in Bilzen - sinds vorige zomer open - moesten hulpdiensten al drie keer uitrukken, omdat bestuurders er telkens weer uit dezelfde bocht vliegen.

De bestuurder van een Citroën zag gistermorgen rond 9.40 uur in de mist de bocht te laat. De wagen vloog over een talud en rolde vervolgens door een veld. Daar bleef de auto op zijn dak steken in het gras. De bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De nieuwe omleidingsweg tussen Munsterbilzen en de Aldenbiesensingel werd afgelopen zomer pas officieel ingehuldigd. De scherpe bocht net voor Munsterbilzen heeft sindsdien al verscheidene automobilisten verrast. (RTZ)