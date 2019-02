Alden Biesen zet nu extra

stappen op digitaal vlak LXB

15 februari 2019

12u00 0 Bilzen Het magazine met het brede en gevarieerde aanbod aan concerten, tentoonstellingen, seminaries en grote evenementen die in Alden Biesen doorgaan, verdwijnt. Het verscheen op 1000 exemplaren.“We brengen in de plaats een digitaal magazine”, zegt de directeur van Alden Biesen, Patrick Cornelissen. Concreet wordt dit in praktijk gebracht met het lanceren van een nieuwe website met een blog. Op deze laatste komen de artikels te staan die anders in het papieren magazine zouden verschijnen. Alden Biesen komt ook met een nieuwe huisstijl.

Meer zichtbaar

“We zetten maximaal in om Alden Biesen op nationaal en internationaal vlak nog meer zichtbaar te maken”, stelt Patrick Cornelissen. Het uitbrengen van een nieuwe, eenvoudige en handige brochure met de belangrijkste activiteiten door het jaar passen in dezelfde filosofie. De brochure wordt op 10.000 exemplaren gratis verspreid. “Ze is eenvoudig mee te nemen omdat we die uitbrengen in pocketformaat”, verduidelijkt Patrick Cornelissen. “De brochure geeft een beter en vollediger overzicht van evenementen die publiek toegankelijk zijn. In Alden Biesen vinden op jaarbasis 500 activiteiten plaats. Met de brochure willen we ook duidelijk maken dat in Alden Biesen meer gebeurt dan de meeste mensen denken.”

Jubileumjaar

Ook gaat Alden Biesen meer dan tot nog toe het geval is de sociale media gebruiken om met z’n programma naar buiten te treden. “We schakelen een versnelling hoger op digitaal vlak”, aldus Patrick Cornelissen. Daarnaast wordt volop ingezet om van 2020 een bijzonder jaar te maken. Dan bestaat Alden Biesen 800 jaar. “Het jubileumjaar wenden we aan om de zichtbaarheid van Alden Biesen naar een nog hoger niveau te tillen”, bekent de directeur.