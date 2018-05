Alden Biesen, waar schapen thuis zijn 26 mei 2018

02u22 0

Ongewoon zicht dezer dagen op het domein Alden Biesen. Een 100-tal schapen grazen er langs een dreef aan het Apostelhuis, onder toeziend oog van herder Stijn Briers. "Hier blijven de schapen tien dagen", zegt hij. "Het zijn allemaal houtlanders, een ras dat ideaal is voor de begrazing in de streek." De schapen grazen de percelen niet helemaal kaal, wat de biodiversiteit alleen maar ten goede komt. De stukken die de schapen niet tot op de bodem begrazen, trekken immers insecten aan. Briers werkt in opdracht van de sociale werkplaats Bewel die met de stad een contract heeft afgesloten om begrazing met schapen toe te laten.