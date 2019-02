Alden Biesen genomineerd voor Flanders Heritage Venue LXB

28 februari 2019

12u00 0 Bilzen Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft elf genomineerden bekendgemaakt die nog dit jaar in een exclusief begeleidingstraject van Toerisme Vlaanderen stappen. Een van de gegadigden is Alden Biesen. “We willen de landcommanderij nationaal en internationaal nog meer uitspelen als congres- en cultuurcentrum”, zegt algemeen- directeur Patrick Cornelissen.

Toerisme Vlaanderen wil de erfgoedbeleving in congrescentra uitspelen om Vlaanderen internationaal te promoten. Hiervoor roept ze het merk ‘Flanders Heritage Venue’ in het leven. Elf locaties zijn genomineerd om extra begeleiding van Toerisme Vlaanderen te krijgen. De locaties krijgen advies van specialisten op vlak van toerisme, congressen en beleving om de kwaliteit en beleving in hun infrastructuur, communicatie en dienstverlening te versterken. Elk traject mondt uit in een plan van aanpak dat beschrijft met welke verhalen, erfgoedelementen en boodschappen de locatie zijn bezoekers gaat inspireren. Een internationale jury zal de plannen na de zomer beoordelen.

Jaarlijks vinden in Alden Biesen vijfhonderd meetings en evenementen plaats. Met 250.000 bezoekers per jaar staat Alden Biesen sterk als congres- en cultuurcentrum en het domein wil zich nog meer openstellen naar bedrijven en verenigingen. De prachtige ligging in het Haspengouws landschap en het erfgoedverleden van achthonderd jaar zijn sterke troeven.