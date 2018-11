Al 60 gedupeerden van failliete keukenwinkel Roxanne Gressen vreest voorschot van 8.540 euro kwijt te zijn LXB

16 november 2018

12u00 0 Bilzen Sinds de zaakvoerder van keukenwinkel Qwiezien de boeken heeft neergelegd, regent het klachten. Voor zover bekend hebben al zo’n 60 gedupeerden zich gemeld. De bal ging aan het rollen toen Roxanne Gressen (29) haar verhaal. “Ik ben opgelicht door een mooiprater. En wat nog erger is, de zaakvoerder woont naast ons”, vertrouwde ze ons toe.

Roxane en haar echtgenoot Mohammed Aghanif hebben een huis gekocht in Beverst. “Binnen drie weken gaan we verhuizen. De huur van onze flat in Bilzen is al opgezegd”, liet ze verstaan.

“Alleen, we hebben geen keuken. Nochtans hebben we het volledige bedrag van 8.540 euro als voorschot betaald. Weg droomkeuken! Het is een nachtmerrie. Ik kan er niet meer van slapen. De keuken had de blikvanger van onze nieuwe thuis moeten worden.”

Smoezen

De zaakvoerder lijkt intussen wel van de aardbol verdwenen. Roxanne probeerde de man tevergeefs te bereiken, maar zijn auto is weg en ze heeft hem al meerdere dagen niet meer gezien.

“Er was geen vuiltje aan de lucht", vertelt Roxanne. “Tot ik onraad rook. Maar toen was het voorschot al gestort. Meer nog, we hebben het bedrag contant aan hem betaald. Hij aasde op het geld. Kennelijk zat hij toen al in slechte papieren.”

Geregeld nam het echtpaar contact op met de man om te vragen hoe het zat met hun keukeneiland. “Telkens maakte hij er zich vanaf met een smoes of een leugen”, zegt Roxanne. “Als we hem tegen het lijf liepen, verzon hij weer een smoes. We hadden ons vertrouwen in hem gesteld. Hij is tenslotte onze buurman. We hebben ter goeder trouw gehandeld maar hij heeft daar misbruik van gemaakt.”

Oplichting

Roxannenam advocaat Iris Exelmans onder de arm. Ze werd door heel wat andere gedupeerden gecontacteerd om hen te verdedigen. Vandaag zit ze met hen samen.

“Ik ga uitpluizen waarom de man in kwestie zulke hoge voorschotten vroeg (de bedragen variëren van 3.000 tot bijna 15.000 euro, nu zou het al gaan om een bedrag van in totaal 60.000 euro). Als ik afga op de verhalen die mijn cliënten me vertellen, heeft hij het vertrouwen van de gedupeerden misbruikt. Mogelijk is hier sprake van oplichting. En we gaan ook na of de zaakvoerder strafbare feiten heeft gepleegd.”

Gedupeerden kunnen ook contact opnemen met Roxanne Gressen met een mail naar roxycke_15@hotmail.com.