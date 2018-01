Afscheid van groot sportman en levensgenieter 19 januari 2018

02u27 0 Bilzen Familie en sportvrienden hebben gisteren afscheid genomen van Leon Ritzen (78). Op z'n uitvaart werd hij geprezen als echtgenoot, vader, opa én sportman bij Thor Waterschei. "Hij was een gevreesd aanvaller voor wie de mensen naar het stadion gingen", getuigde Jürgen Ritzen, één van z'n drie zonen.

"Een bonk van een kerel met dijen als eiken en kuiten als heipalen", vervolgt Jürgen. "Hij had een moordend schot." Leon Ritzen wilde ook in andere sporten de beste zijn. Zo onderscheidde hij zich in tennis en het golfen. "Hij stond mee aan de wieg van de Bilzerse Tennisclub", getuigt Jürgen. "Pa speelde tennis tot hij er bij neerviel. Z'n knie begaf het en hij moest tennis opgeven." In de golfsport vond hij een nieuwe uitdaging. "Ook daar had hij een winnaarsmentalieit."





Leon Ritzen was een harde werker maar ook een levensgenieter. Tot zeven jaar geleden de ziekte van Alzheimer bij hem werd vastgesteld. "Hij droeg z'n strijd niet alleen, mama was al die tijd z'n steun en toeverlaat. Papa, je was onze held! Rust zacht", besluit Jürgen de hommage aan z'n vader.





Huisarts

Herbert, de tweede zoon van Leon, las een brief voor van zijn huisarts Rudi Thijs. "Nooit meer die atletische en warme man. Nooit meer Der Bomber en Der Sturmer (goalgetter en aanvaller, red.). Hij heeft z'n ziekte lijdzaam ondergaan, maar bleef een fier mens. De rust die je nu hebt, is je meer dan gegund." (LXB)