Afschaffing standgeld moet betere kermissen opleveren

Om de kermissen in de dorpen te behouden, heeft het stadsbestuur besloten om het standgeld af te voeren. Sinds 2013 wordt in de stad een retributie geheven op standplaatsen voor foorkramers. Volgens schepen Griet Mebis (Open Vld), bevoegd voor de kermissen, dragen de kermissen bij tot sociale cohesie in het dorp. Ze wil met de afschaffing van het standgeld de foorkramers stimuleren om naar Bilzen te komen. "Kwestie van nieuwe attracties naar hier te halen", zegt ze. "Zo zal het aanbod voor de kermisgangers aantrekkelijker worden en krijgen de kermissen een boost." (LXB)